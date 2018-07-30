Женщина приобрела у неизвестного старинные монеты, найденные, по его словам, на строительной площадке...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Свиблово задержали 21-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве.В территориальный отдел полиции обратилась женщина с сообщением о хищении денежных средств. Потерпевшая рассказала, что приобрела у неизвестного старинные монеты, найденные, по его словам, на строительной площадке. Позднее заявительница обнаружила признаки подделки и обратилась в полицию. Материальный ущерб превысил 160 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний приезжий. В настоящее время сотрудники полиции выясняют, как монеты попали к злоумышленнику. Они направлены на экспертизу.По данному факту следствием ОМВД России по району Свиблово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29