В Калининградской области 1 августа состоится первое заседание Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента. В его работе также примут участие глава Счетной палаты Алексей Кудрин и руководитель министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков и другие эксперты.

В Калининградской области 1 августа состоится первое заседание Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента. В его работе также примут участие глава Счетной палаты Алексей Кудрин и руководитель министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков и другие эксперты.Планируется, что в первой части заседания Совета будетобсуждаться обеспечение системности и сбалансированности развития цифровойэкономики в субъектах Федерации. Ключевой доклад в рамках нее представит глава Калининградскойобласти Антон Алиханов.Во второй части заседания будут затронуты вопросы повышенияконкурентоспособности отечественных технологий и обеспечение цифровогосуверенитета России. В ходе нее свои доклады представят вице-президент по наукефонда "Сколково" Николай Суетин, член правления Ассоциации разработчиков ипроизводителей электроники Андрей Безруков, президент компании "Руссофт"Валентин Макаров.По вопросам цифровизации госуправления в рамках заседаниявыступят Алексей Кудрин и Константин Носков, а также глава комитета Совфеда поэкономической политике Дмитрий Мезенцев. Заключительная часть будет посвящена развитиючеловеческого капитала в условиях цифровой экономики (ожидаются доклады главы Ассоциациичеловеческого капитала Елены Артемьевой, ректоров МГУ и Санкт-Петербургскогонационального исследовательского университета информационных технологий,механики и оптики (ИТМО) Виктора Садовничего и Владимира Васильева).Как рассказал председатель Советам по цифровой экономике приСовфеде, вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак, одна из задач данногосовещательного органа – стать профессиональной площадкой для обсуждениянормативно-правовой базы цифровой экономики. "Нам необходимо вместе с правительствомоперативно включаться в законотворческую работу на самой ранней стадии", -заявил он.По его словам, Совет особенно внимательно будет относиться квопросам учета интересов и специфики субъектов Федерации. "Кроме того, мыбудем вести парламентский контроль за реализацией соответствующей программы врегионах, – сообщил Турчак. – На первом заседании Совета мы определимприоритетные направления работы, но никаких формальных ограничений не будет –повестка дня будет формироваться исходя из реальных запросов регионов иэкспертного сообщества".Ожидается, что созданная при Совете Федерации площадка поможетналадить взаимодействие с отраслевыми объединениями и компаниями, которые готовыразвивать цифровую экономику. Андрей Турчак подчеркнул важность законотворческойдеятельности для развития данного направления, которая, по его словам, должнаосновываться "на практике, реальных запросах отрасли и комплексной оценкеситуации на всех уровнях".Добавим, что Совет по развитию цифровой экономики был созданпо решению сенаторов весной 2018 года. В него, кроме членов Совфеда, вошли представителипрофильных министерств и ведомств, главы регионов, эксперты из научной ипрофессиональной среды, предприниматели и госкомпании. В числе задачконсультативного органа – изучение состояния и тенденций развития цифровойэкономики, анализ документов, регламентирующих развитие этого направления, и ихправоприменительной практики, подготовка предложений по дальнейшему развитию госполитикив области развития цифровой экономики.