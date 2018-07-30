В Калининградской области 1 августа состоится первое заседание Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента. В его работе также примут участие глава Счетной палаты Алексей Кудрин и руководитель министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков и другие эксперты.
В Калининградской области 1 августа состоится первое заседание Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента. В его работе также примут участие глава Счетной палаты Алексей Кудрин и руководитель министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков и другие эксперты.
Планируется, что в первой части заседания Совета будет
обсуждаться обеспечение системности и сбалансированности развития цифровой
экономики в субъектах Федерации. Ключевой доклад в рамках нее представит глава Калининградской
области Антон Алиханов.
Во второй части заседания будут затронуты вопросы повышения
конкурентоспособности отечественных технологий и обеспечение цифрового
суверенитета России. В ходе нее свои доклады представят вице-президент по науке
фонда "Сколково" Николай Суетин, член правления Ассоциации разработчиков и
производителей электроники Андрей Безруков, президент компании "Руссофт"
Валентин Макаров.
По вопросам цифровизации госуправления в рамках заседания
выступят Алексей Кудрин и Константин Носков, а также глава комитета Совфеда по
экономической политике Дмитрий Мезенцев. Заключительная часть будет посвящена развитию
человеческого капитала в условиях цифровой экономики (ожидаются доклады главы Ассоциации
человеческого капитала Елены Артемьевой, ректоров МГУ и Санкт-Петербургского
национального исследовательского университета информационных технологий,
механики и оптики (ИТМО) Виктора Садовничего и Владимира Васильева).
Как рассказал председатель Советам по цифровой экономике при
Совфеде, вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак, одна из задач данного
совещательного органа – стать профессиональной площадкой для обсуждения
нормативно-правовой базы цифровой экономики. "Нам необходимо вместе с правительством
оперативно включаться в законотворческую работу на самой ранней стадии", -
заявил он.
По его словам, Совет особенно внимательно будет относиться к
вопросам учета интересов и специфики субъектов Федерации. "Кроме того, мы
будем вести парламентский контроль за реализацией соответствующей программы в
регионах, – сообщил Турчак. – На первом заседании Совета мы определим
приоритетные направления работы, но никаких формальных ограничений не будет –
повестка дня будет формироваться исходя из реальных запросов регионов и
экспертного сообщества".
Ожидается, что созданная при Совете Федерации площадка поможет
наладить взаимодействие с отраслевыми объединениями и компаниями, которые готовы
развивать цифровую экономику. Андрей Турчак подчеркнул важность законотворческой
деятельности для развития данного направления, которая, по его словам, должна
основываться "на практике, реальных запросах отрасли и комплексной оценке
ситуации на всех уровнях".
Добавим, что Совет по развитию цифровой экономики был создан
по решению сенаторов весной 2018 года. В него, кроме членов Совфеда, вошли представители
профильных министерств и ведомств, главы регионов, эксперты из научной и
профессиональной среды, предприниматели и госкомпании. В числе задач
консультативного органа – изучение состояния и тенденций развития цифровой
экономики, анализ документов, регламентирующих развитие этого направления, и их
правоприменительной практики, подготовка предложений по дальнейшему развитию госполитики
в области развития цифровой экономики.