Сергей Лазарев дал откровенное интервью. Популярный исполнитель признался, что освоил приготовление шашлыка. однако предпочитает готовить его для себя, чтобы, если что, только он мог им отравиться.

Сергей Лазарев дал откровенное интервью. Популярный исполнитель признался, что освоил приготовление шашлыка. однако предпочитает готовить его для себя, чтобы, если что, только он мог им отравиться.У Сергея Лазарева есть дача, где он собирается вместе с остальными родственниками, и они жарят шашлык. А недавно певец самостоятельно освоил приготовление этого мясного блюда. "Как-то в один момент очень захотелось шашлычка, поехал в магазин, купил мясо и пожарил. С первого раза у меня получилось отменно, ну и теперь стараюсь периодически готовить", – похвастался Сергей.По словам артиста, лучше всего готовит шашлык его дядя, он с ним даже не пытается конкурировать. "А вот в его отсутствие жарю для себя, потому что если уж вдруг травить, то самого себя, а не семью", – пошутил Лазарев. Певец рассказал, что коллега, популярная исполнительница Полина Гагарина, уже давно зазывает его на шашлыки, однако в связи с плотным графиком он никак не может приехать. "Но мы договорились, что я обязательно доеду", – не теряет надежды артист.Зашла речь и о маленьком сыне Сергея Никите. Певец заявил, что старается воспитывать мальчика как самого обычного ребенка. "Я не хочу его развратить чрезмерным вниманием к его персоне. Потому что, мне кажется, ребенок начинает этим пользоваться, капризничать", – высказал предположение певец.Лазарев отметил, что до сих пор не разобрался: творческий у него сын или спортивный. "Он очень артистичный, позитивный, улыбающийся, говорливый. Может, будет актером. Но я не буду никуда его толкать, пихать и пробивать. Я лишь могу подсказать: хочу воспитать в нем человека, который всего добился сам, а не благодаря его папе. Это жестко, но мне хочется, чтобы над ним не висела моя тень", – объяснил свою позицию Сергей.Однако строгим певец себя не считает. "Я справедливый, стараюсь поощрить за хорошее, но мне и не так часто приходится ругать за плохое, я могу с ним договариваться. Для него папа – абсолютный авторитет", – цитирует Сергея Лазарева .