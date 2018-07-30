Ситуацию в семье зарезанного тремя дочерьми 57-летнего жителя Москвы охарактеризовал, старший 21-летний сын погибшего. По его словам, разлад произошел давно, с уходом матери.

Ситуацию в семье зарезанного тремя дочерьми 57-летнего жителя Москвы охарактеризовал, старший 21-летний сын погибшего. По его словам, разлад произошел давно, с уходом матери.Парень отметил, что мать забрала его жить вместе ссобой. С отцом и сестрами он не проживает с 16 лет.Несмотря на то, что молодой человек не отрицаетжестокости отца, он не считает его плохим человеком. "Маму выгнал не знаю из-зачего… И так начала наша семья ломаться, просто если человек рукоприкладствует –это не значит, что он плохой. Он меня сделал очень сильным и выгнал. Я думаю непросто так, а чтобы я стал мужчиной", – цитирует сына погибшего Telegram-канал 112.При этом он добавил, что сестры были "потерянными". "Незнали, что делать, думали взаперти всю свою жизнь будут, может быть ихперекрыло, вот и сделали так… Сестры не могли такое сделать, я не знаю, что наних нашло. Я сам не знаю, кому верить", – прокомментировал известие о трагедии парень.Отметим, в СМИ появилась информация о том, что убитыймужчина принимал наркотики. Однако его сын отрицает это. "Отец не былнаркоманом, он принимал психотропные таблетки. Как он говорил, от стресса,чтобы не нервничать", – заявил молодой человек.Напомним, трагедияпроизошла 27 июля в подъезде одного из жилых домов. Есть информация о том, чтомужчина насиловал и избивал своих дочерей, имел психические отклонения иупотреблял наркотики.По словам старшогопомощника главы Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлии Ивановой,девушки уже признали свою вину. При этом они рассказали, что у них сложилисьличные неприязненные отношения с отцом из-за того, что тот долгое времяпричинял им страдания. Дочери 46 раз ударили отца ножом и молотком.