Стали известны жуткие подробности убийства 57-летнего мужчины на Алтуфьевском шоссе в столице тремя дочерьми 17, 18 и 19 лет. Девушки жестоко расправились с родителем, который в течение многих лет издевался над ними.

Стали известны жуткие подробности убийства 57-летнегомужчины на Алтуфьевском шоссе в столице тремя дочерьми 17, 18 и 19 лет. Девушкижестоко расправились с родителем, который в течение многих лет издевался надними.По данным источника в правоохранительных органах, младшая из девушек нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в шею и другие части тела. Средняя сестра ударила мужчину не менее десяти раз по голове, а старшая распылила ему в лицо содержимое перцового баллончика, после чего ударила отца ножом в сердце.Также установлено, что последняя девушка обратилась в больницу, заявив, что отец ранил ее ножом. У нее обнаружили порез бедра и ушибы, передает Агентство городских новостей "Москва".Стражи порядка изъяли из квартиры нож, молоток, четыре сотовых телефона, блок видеорегистратора из автомобиля, шкатулку с таблетками, арбалет, 16 дротиков, травматический пистолет, сигнальный револьвер "Наган", охотничье ружье, 16 патронов, пневматический пистолет и пневматический револьвер. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и подали ходатайство об аресте сестер.По словам старшого помощника главы Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлии Ивановой, девушки уже признали свою вину. При этом они рассказали, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом из-за того, что тот долгое время причинял им страдания.Напомним, трагедия произошла 27 июля в подъезде одного из жилых домов. Есть информация о том, что мужчина насиловал и избивал своих дочерей, имел психические отклонения и употреблял наркотики.