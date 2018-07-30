Тело 57-летнего столичного жителя полицейские нашли на лестничной клетке дома по Алтуфьевскому шоссе. У мужчины были обнаружены множественные колото-резаные ранения шеи и груди.

Тело 57-летнего столичного жителя полицейские нашли на лестничной клетке дома по Алтуфьевскому шоссе. У мужчины были обнаружены множественные колото-резаные ранения шеи и груди.Трагедия произошла 27 июля.Согласно имеющимся данным, есть две версии случившегося. Согласно первой, мужчина под воздействием наркотиков бросился с ножом на одну из трех дочерей и ранил ее. Сестры вступились, отобрали нож и убили отца. По второй версии, девушки17-, 18 и 19 лет давно планировали убийство родителя-тирана.Известно, что мать сестер давно не жила с ними. Глава семейства якобы выгнал ее из дома. Не жил с ними и старший, 20-летний сын покойного. По словам знакомой семьи, мужчина был психически нездоров – по некоторым данным, у него была шизофрения, передает Она уверена, что отец годами насиловал дочерей, бил, издевался и держал их в постоянном страхе.Девушек задержали. Они признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом, соощает телеканал Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".Материал дополняется