Температура в столичном регионе постепенно начнет расти с начала недели и к четвергу, 2 августа может достичь 31 градуса.

Температура в столичном регионе постепенно начнет расти с начала недели и к четвергу, 2 августа может достичь 31 градуса.В понедельник столбик термометра поднимется до 26-27 градусов, во вторник ожидается 27-28 градусов, а в среду температура вплотную приблизится к тридцатиградусной отметке, передает "Интерфакс" со ссылкой на Гитрометцентр.Начиная с четверга и до конца недели, синоптики прогнозируют повышение температуры до 30 градусов. Осадков в будние дни не ожидается. Кратковременные дожди пройдут лишь в выходные.Недавно в столице уже был установлен температурный рекорд 2018 года. 28 июля на главной московской метеостанции зафиксировали температур +31,1 градус.