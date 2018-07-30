Супруга певца Мурата Насырова Наталья Бойко рассказала о том,
как живет после смерти любимого мужа. Вместе супруги прожили 14 лет и
планировали узаконить свои отношения.
Супруга певца Мурата Насырова Наталья Бойко рассказала о том,
как живет после смерти любимого мужа. Вместе супруги прожили 14 лет и
планировали узаконить свои отношения.
Наталья до сих пор не знает почему погиб ее любимый. Ходили
слухи, что в последнее время артист мучался от депрессии, однако Бойко отметает
эти предположения.
За день до кончины Мурат подошел к возлюбленной и сообщил,
что назначил день и час бракосочетания. Певец даже нашел Наталье идеальное свадебное
платье.
Бойко тяжело переживала потерю избранника. Она долгое время
не могла переступить порог студии, которую Насыров оборудовал в их квартире.
Женщина призналась, что муж ей редко снится. Иногда она
мысленно обращается к возлюбленному: "Бывает, я прошу: приснись мне сегодня! Но
он не приходит. Зато чувствую его наяву. В шлейфе любви, радости и доброты,
который всегда оставался за Муратом, до сих пор живет наша семья".
Наталья подарила певцу двоих детей. 22-летняя Лия и 18 -летний
Аким так же, как и отец, увлекаются музыкой. Старшая выбрала гитару, а младший
учится играть на саксофоне. Наталья с детьми приезжают в Алма-Ату несколько раз
в год – когда удается вырваться. Останавливаются в доме матери Мурата, навещают
его могилу, сообщает .
Напомним, Мурат Насыров погиб в ночь на 20 января 2007 года. За эти десять лет точную причину
смерти артиста так и не выяснили. Версии были разные: несчастный случай,
самоубийство и даже убийство.