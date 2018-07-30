Супруга певца Мурата Насырова Наталья Бойко рассказала о том, как живет после смерти любимого мужа. Вместе супруги прожили 14 лет и планировали узаконить свои отношения.

Супруга певца Мурата Насырова Наталья Бойко рассказала о том,как живет после смерти любимого мужа. Вместе супруги прожили 14 лет ипланировали узаконить свои отношения.Наталья до сих пор не знает почему погиб ее любимый. Ходилислухи, что в последнее время артист мучался от депрессии, однако Бойко отметаетэти предположения.За день до кончины Мурат подошел к возлюбленной и сообщил,что назначил день и час бракосочетания. Певец даже нашел Наталье идеальное свадебноеплатье.Бойко тяжело переживала потерю избранника. Она долгое времяне могла переступить порог студии, которую Насыров оборудовал в их квартире.Женщина призналась, что муж ей редко снится. Иногда онамысленно обращается к возлюбленному: "Бывает, я прошу: приснись мне сегодня! Ноон не приходит. Зато чувствую его наяву. В шлейфе любви, радости и доброты,который всегда оставался за Муратом, до сих пор живет наша семья".Наталья подарила певцу двоих детей. 22-летняя Лия и 18 -летнийАким так же, как и отец, увлекаются музыкой. Старшая выбрала гитару, а младшийучится играть на саксофоне. Наталья с детьми приезжают в Алма-Ату несколько разв год – когда удается вырваться. Останавливаются в доме матери Мурата, навещаютего могилу, сообщает .Напомним, Мурат Насыров погиб в ночь на 20 января 2007 года. За эти десять лет точную причинусмерти артиста так и не выяснили. Версии были разные: несчастный случай,самоубийство и даже убийство.