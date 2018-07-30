Глобальная катастрофа надвигается из Мирового океана. Апокалипсис начнется менее чем через 100 лет, предсказали ученые.

Глобальная катастрофа надвигается из Мирового океана. Апокалипсисначнется менее чем через 100 лет, предсказали ученые.Причиной глобальной катастрофы на земном шаре станеткритический уровень кислотности в океане, уверены ученые. По их подсчетам, к2100 году этот показатель достигнет 7,8. Это выше рекорда, установленного 14миллионов лет назад, утверждают специалисты из Кардиффского университета.Исследователи изучили историю Мирового океана на протяжениипоследних 22 миллионов лет. Они пришли к выводу, что нынешнее существенноеповышение уровня кислотности связано с ростом уровня углекислого газа в земнойатмосфере, который растворяется в океане.Изменение состава воды представляет серьезную опасность дляморских обитателей. По мнению специалистов, первыми пострадают коралловые рифы,образующие целые морские экосистемы, передает портал Phys.org.Тем временем средства массовой информации распространяют предсказание"лесного пророка" – утверждая, что оно уже сбывается. Речь идет опророчестве баварского мельника Матфея Ланга. Предсказатель, известный такжепод именем Мюльхиазль, жил в 1753–1830 годах. Считается, что он предсказалпоявление автомобильных и железных дорог, а также Первую и Вторую мировыевойны.Ланг пророчествовал и о третьей мировой войне. Кроме того,он предрекал глобальную катастрофу, причиной которой станет строительствомногоэтажных домов по всему миру. Пророк был убежден, что природа возродитсялишь после того, как Земля избавится от человечества.