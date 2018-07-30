В Незалежной паникуют из-за задержания российскими пограничниками грузовых судов в Азовском море. По словам эксперта фонда Майдан иностранных дел, журналиста Андрея Клименко, задержаны уже более 80 кораблей.

В Незалежной паникуют из-за задержания российскимипограничниками грузовых судов в Азовском море. По словам экспертафонда "Майдан иностранных дел", журналиста Андрея Клименко, задержаныуже более 80 кораблей.Он отметил, что задерживаются грузовые суда, следующие в ииз украинских портов на Азове. При этом у украинских пограничников нетдостаточного количества топлива для выхода в море, кроме того, сильно опасениеспровоцировать российских военнослужащих, добавил эксперт.По его словам, последнее задержание судна российскимипограничниками произошло сегодня, 30 июля. "Потому что никто этому несопротивляется, даже не пытается. Они имеют право", – пожаловался Клименко всвоем блоге. Он отметил, что украинских пограничникам может быть страшносталкиваться с российскими военными.Эксперт подсчитал, что за последние несколько месяцевроссийские военные задержали более 80 судов, находящихся в море. Кроме того, 15из них были задержаны с обеих сторон Керченского пролива.На активные действия Россию спровоцировала сама Украина. 25марта этого года Киев решился на захват российского рыболовецкого траулера"Норд" с десятью членами экипажа – все они граждане России. Капитанасудна обвинили в нарушении порядка въезда на "временно оккупированнуютерриторию Украины", пригрозивлишением свободы сроком до пяти лет. Вероятнее всего, захват российского суднабыл санкционирован на самом "верху", в Киеве, и одобрен главойгосударства Петром Порошенко.После этого началась негласная операция по вразумлению нашихюго-западных соседей. 4 мая ФСБ сообщила о задержании у мыса Тарханкут назападном побережье Крыма украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041",приписанным к порту Очаков в Незалежной. Как отметили в ведомстве, трайлерзанимался браконьерством.Спустя некоторое время российские пограничники задержали натраверзе Бердянска еще два украинских судна. Они следовали из Мариуполя -крупнейшего порта Незалежной на Азове. Клименко тогда назвал происходящее"кризисом в Азовском море".