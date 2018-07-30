Руководитель фирмы под предлогом оказания туристических услуг завладевал денежными средствами клиентов, на деле не выполняя своих обязательств...

Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества в сфере оказания туристических услуг.Как сообщалось ранее, в дежурную часть поступило сообщение о мошенничестве. Женщина рассказала, что в офисе туристической фирмы, расположенном на улице Маросейка, она заключила договор на покупку путевки и внесла в качестве оплаты денежные средства в размере более 150 тысяч рублей. Однако руководитель фирмы свои обязательства по договору не исполнил, завладев денежными средствами потерпевшей. Участковыми уполномоченными полиции задержан подозреваемый – 53-летний генеральный директор фирмы.В рамках расследования данного уголовного дела сотрудниками полиции была установлена причастность задержанного к аналогичным противоправным деяниям.Злоумышленник под предлогом оказания туристических услуг завладел денежными средствами в размере 172 тысячи рублей, принадлежащими 40-летнему приезжему мужчине.Также злоумышленник заключил договор на оказание туристических услуг с 38-летним жителем столицы, завладел денежными средствами в размере 289 тысяч рублей, но своих обязательств по договору не выполнил.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Сотрудники УВД по ЦАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону: (495) 600-11-60 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61