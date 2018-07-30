Руководитель фирмы под предлогом оказания туристических услуг завладевал денежными средствами клиентов, на деле не выполняя своих обязательств...
Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества в сфере оказания туристических услуг.
Как сообщалось ранее, в дежурную часть поступило сообщение о мошенничестве. Женщина рассказала, что в офисе туристической фирмы, расположенном на улице Маросейка, она заключила договор на покупку путевки и внесла в качестве оплаты денежные средства в размере более 150 тысяч рублей. Однако руководитель фирмы свои обязательства по договору не исполнил, завладев денежными средствами потерпевшей. Участковыми уполномоченными полиции задержан подозреваемый – 53-летний генеральный директор фирмы.
В рамках расследования данного уголовного дела сотрудниками полиции была установлена причастность задержанного к аналогичным противоправным деяниям.
Злоумышленник под предлогом оказания туристических услуг завладел денежными средствами в размере 172 тысячи рублей, принадлежащими 40-летнему приезжему мужчине.
Также злоумышленник заключил договор на оказание туристических услуг с 38-летним жителем столицы, завладел денежными средствами в размере 289 тысяч рублей, но своих обязательств по договору не выполнил.
Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.
Сотрудники УВД по ЦАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону: (495) 600-11-60 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).
Пресс-служба УВД по ЦАО
(495) 600-15-61