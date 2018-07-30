Звезда 90-х Вадим Казаченко вновь в центре внимания. Его развод
с Ольгой Казаченко, в девичестве Мартыновой, состоялся, но не вступил в законную силу.
Звезда 90-х Вадим Казаченко вновь в центре внимания. Его развод
с Ольгой Казаченко, в девичестве Мартыновой, состоялся, но не вступил в законную силу.
Через месяц Вадим и Ольга официально перестанут быть мужем и
женой. Об этом Мартынова рассказала в студии "Пусть говорят" Первого канала.
Экс-супруга Казаченко отметила, что какое-то время
повременит с поиском спутника жизни. "Вступать в новые отношения после всего
того, что произошло в моей жизни, я пока тоже не готова. Если хорошо выгляжу –
это не значит, что у меня в душе также все красиво и также все с улыбкой", -
сообщила Ольга.
В студии продемонстрировали видеозапись, на которой Вадим Казаченко
рассказывает, что его Мартынова лечилась в наркологической клинике у некого
доктора Орлова. Экс-супруга исполнителя всячески опровергала заявление певца: "Никогда я не
кодировалась и не зашивалась от алкоголизма".
Редакторы программы нашли доктора Ольги, который, по словам
Вадима, ппомогал ей избавиться от пагубного пристрастия. Врач-невролог Игорь Орлов
вышел на связь со съемочной площадкой по скайпу.
Специалист отметил, что Мартынова действительно уже 15 лет наблюдается
у него. По словам Орлова, у экс-супруги звезды множество неутешительных диагнозов, однако пьянство в этот перечень не входит. "Мы занимаемся лечением неврозов, проблем с осанкой, с позвоночником,
ну и различными антивозрастными процедурами. Могу четко заявить, как невролог,
как врач, что никакой алкогольной зависимости у Оли нет и никакого отношения к
наркологии я не имею", – озвучил свое мнение медик.
Мать Ольги – Наталья Мартынова также появилась в программе.
Женщина пожаловалась, что на их семью началась настоящая травля. Фанатки Казаченко
оскорбляют и угрожают им через социальные сети. Наталья опасается за жизнь и здоровье
своих близких: "После того, как Вадим в прямом эфире озвучил адрес, я на улицу
боюсь выходить. У меня муж сейчас продлил разрешение на ношение оружия".
В конце программы экс-супруга артиста отметила, что готова
мирно урегулировать конфликт, однако в случае ущемления своих интересов готова бороться
в суде. Также Ольга благословила Казаченко на новый брак с его нынешней
возлюбленной Ириной Аманти. "Вадим заслужил этот брак будущий с Аманти. Он
должен жить с ней в браке, потому что я считаю, что он это заслужил. Зная как
он к ней относился, его настоящие отношения", – высказалась Мартынова.