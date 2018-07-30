Звезда 90-х Вадим Казаченко вновь в центре внимания. Его развод с Ольгой Казаченко, в девичестве Мартыновой, состоялся, но не вступил в законную силу.

Звезда 90-х Вадим Казаченко вновь в центре внимания. Его разводс Ольгой Казаченко, в девичестве Мартыновой, состоялся, но не вступил в законную силу.Через месяц Вадим и Ольга официально перестанут быть мужем иженой. Об этом Мартынова рассказала в студии "Пусть говорят" Первого канала.Экс-супруга Казаченко отметила, что какое-то времяповременит с поиском спутника жизни. "Вступать в новые отношения после всеготого, что произошло в моей жизни, я пока тоже не готова. Если хорошо выгляжу –это не значит, что у меня в душе также все красиво и также все с улыбкой", -сообщила Ольга.В студии продемонстрировали видеозапись, на которой Вадим Казаченкорассказывает, что его Мартынова лечилась в наркологической клинике у некогодоктора Орлова. Экс-супруга исполнителя всячески опровергала заявление певца: "Никогда я некодировалась и не зашивалась от алкоголизма".Редакторы программы нашли доктора Ольги, который, по словамВадима, ппомогал ей избавиться от пагубного пристрастия. Врач-невролог Игорь Орловвышел на связь со съемочной площадкой по скайпу.Специалист отметил, что Мартынова действительно уже 15 лет наблюдаетсяу него. По словам Орлова, у экс-супруги звезды множество неутешительных диагнозов, однако пьянство в этот перечень не входит. "Мы занимаемся лечением неврозов, проблем с осанкой, с позвоночником,ну и различными антивозрастными процедурами. Могу четко заявить, как невролог,как врач, что никакой алкогольной зависимости у Оли нет и никакого отношения кнаркологии я не имею", – озвучил свое мнение медик.Мать Ольги – Наталья Мартынова также появилась в программе.Женщина пожаловалась, что на их семью началась настоящая травля. Фанатки Казаченкооскорбляют и угрожают им через социальные сети. Наталья опасается за жизнь и здоровьесвоих близких: "После того, как Вадим в прямом эфире озвучил адрес, я на улицубоюсь выходить. У меня муж сейчас продлил разрешение на ношение оружия".В конце программы экс-супруга артиста отметила, что готовамирно урегулировать конфликт, однако в случае ущемления своих интересов готова боротьсяв суде. Также Ольга благословила Казаченко на новый брак с его нынешнейвозлюбленной Ириной Аманти. "Вадим заслужил этот брак будущий с Аманти. Ондолжен жить с ней в браке, потому что я считаю, что он это заслужил. Зная какон к ней относился, его настоящие отношения", – высказалась Мартынова.