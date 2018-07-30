Школьники смогут изучить основы программирования

Школьники смогут изучить основы программированияЯндекс.Лицей в октябре 2018 год начнет работать на базе школы №2 в городе Гусь-Хрустальном Владимирской области, сообщает департамент образования областной администрации.Яндекс.Лицей — это образовательный проект Яндекса по обучению школьников основам программирования. В Гусь-Хрустальном занятия, которые будут проходить два раза в неделю, начнутся 1 октября. На сайте проекта до 12 сентября должно появится расписание занятий.Школьники смогут изучить основы языка программирования Python и попробовать свои силы в реальных проектах. Полученные знания пригодятся не только будущим программистам, но и экономистам, биологам или лингвистам.Набор в Яндекс.Лицей проводится на конкурсной основе, прием заявок начнется на сайте проекта 30 августа. Для поступления нужно успешно пройти онлайн-тест и оставить заявку.