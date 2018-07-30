В Минске отреагировали на распространенные в СМИ в
понедельник, 30 июля, сообщения об инсульте у белорусского лидера Александра
Лукашенко. В пресс-службе президента заявили, что данная информация
не соответствует действительности.
В Минске отреагировали на распространенные в СМИ в
понедельник, 30 июля, сообщения об инсульте у белорусского лидера Александра
Лукашенко. В пресс-службе президента заявили, что данная информация
не соответствует действительности.
С опровержением выступила пресс-секретарь белорусского лидера
Наталья Эйсмонт. "Могу ответить на это только словом "бред", -
заявила представитель президента в беседе с журналистом .
Сообщения о перенесшем инсульт белорусском лидере появились
в украинском издании "ДС" ("Деловая столица"). Журналисты
издания обратили внимания, что Лукашенко не появлялся на публике уже несколько
дней. Со ссылкой на некие анонимные источники в Минске они заявили, что
белорусский лидер перенес кровоизлияние в мозг.
В подтверждение журналисты отметили, что Лукашенко отменил
запланированный на 26 июля визит в Гомель, хотя там уже собралась президентская
охрана и журналистский пул главы государства. Между тем официальный сайт
белорусского лидера сообщил, что президент 26 июля провел совещание по вопросам
государственной службы, а через два дня встретился с представителем китайской
компании CITIC Group Чан Чжэньмином.
Стоит отметить, что сообщения о недомогании Лукашенко начали
появляться в канун его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Ряд
источников сообщали, что она пройдет в Сочи на этой неделе, о чем главы
государств договорились некоторое время назад.
При этом отношения между Москвой и Минском сейчас трудно
назвать безоблачными. Как отметил политолог Андрей Суздальцев, в ходе
переговоров Лукашенко попросил Путина посодействовать Белоруссии в выплате
внешнего долга. На это глава российского государства заявил, что Минску было бы
неплохо активизировать работу по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства двух стран.