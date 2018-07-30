В Минске отреагировали на распространенные в СМИ в понедельник, 30 июля, сообщения об инсульте у белорусского лидера Александра Лукашенко. В пресс-службе президента заявили, что данная информация не соответствует действительности.

В Минске отреагировали на распространенные в СМИ впонедельник, 30 июля, сообщения об инсульте у белорусского лидера АлександраЛукашенко. В пресс-службе президента заявили, что данная информацияне соответствует действительности.С опровержением выступила пресс-секретарь белорусского лидераНаталья Эйсмонт. "Могу ответить на это только словом "бред", -заявила представитель президента в беседе с журналистом .Сообщения о перенесшем инсульт белорусском лидере появилисьв украинском издании "ДС" ("Деловая столица"). Журналистыиздания обратили внимания, что Лукашенко не появлялся на публике уже несколькодней. Со ссылкой на некие анонимные источники в Минске они заявили, чтобелорусский лидер перенес кровоизлияние в мозг.В подтверждение журналисты отметили, что Лукашенко отменилзапланированный на 26 июля визит в Гомель, хотя там уже собралась президентскаяохрана и журналистский пул главы государства. Между тем официальный сайтбелорусского лидера сообщил, что президент 26 июля провел совещание по вопросамгосударственной службы, а через два дня встретился с представителем китайскойкомпании CITIC Group Чан Чжэньмином.Стоит отметить, что сообщения о недомогании Лукашенко началипоявляться в канун его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Рядисточников сообщали, что она пройдет в Сочи на этой неделе, о чем главыгосударств договорились некоторое время назад.При этом отношения между Москвой и Минском сейчас трудноназвать безоблачными. Как отметил политолог Андрей Суздальцев, в ходепереговоров Лукашенко попросил Путина посодействовать Белоруссии в выплатевнешнего долга. На это глава российского государства заявил, что Минску было бынеплохо активизировать работу по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства двух стран.