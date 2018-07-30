Прощание с писателем Владимиром Войновичем пройдет 30 июля в столице. Гражданская панихида начнется в 11 часов по московскому времени в Центральном Доме литераторов.

Прощание с писателем Владимиром Войновичем пройдет 30 июля в столице. Гражданская панихида начнется в 11 часов по московскому времени в Центральном Доме литераторов. Похоронят писателя на Троекуровском кладбище.Войнович умер в ночь на 28 июля. Ему было 85 лет, передает телеканал "Россия 24". Самые известные произведения писателя — "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" и "Москва 2042". Также Войнович стал автором текстов многих песен, в том числе композиции "Четырнадцать минут до старта", посвященной космонавтике.