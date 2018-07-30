Желая избежать административной ответственности, нетрезвый автолюбитель предложил инспектору ДПС вознаграждение в виде сотового телефона стоимостью почти 3000 рублей.

27 июля текущего года инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России «Муромский» проинформировал дежурную часть о намерении водителя, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии, дать взятку.Ночью 27 июля инспектором дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования в районе улицы Гоголева в городе Муроме был остановлен автомобиль «ВАЗ-2112» под управлением 31-летнего мужчины. По внешним признакам водитель легкового авто находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Пройти медосвидетельствование местный житель категорически отказался.Находясь в служебном автомобиле нарушитель, желая избежать привлечения к административной ответственности, предложил инспектору ГИБДД вознаграждение в виде сотового телефона стоимостью почти 3 000 рублей. Несмотря на предупреждение со стороны полицейского о том, что данные действия преследуются по закону, мужчина настойчиво пытался передать телефон госавтоинспектору.Правоохранитель не поддался на провокацию и сообщил о данном факте в дежурную часть.Несмотря на попытку избежать наказания, в отношении 31-летнего мужчины были составлены два административных протокола. В настоящее отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).Сотрудники полиции напоминают, что дача взятки независимо от суммы – это уголовно наказуемое деяние. Пытаясь таким образом избежать административного наказания, можно понести уголовную ответственность.