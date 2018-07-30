Десятый раунд переговоров по урегулированию в Сирии начинается сегодня в Сочи.

Десятый раунд переговоров по урегулированию в Сирии начинается сегодня, 30 июля, в Сочи. Участвуют делегации России, Турции и Ирана, официального Дамаска и оппозиции. ООН представляет спецпосланник генсека по Сирии Стаффан де Мистура.Ожидается, что одной из главных тем станет возвращение беженцев в страну, передает телеканал "Россия 24". По данным Минобороны России, около миллиона двухсот тысяч сирийцев вернулись в свои дома начиная с 2015 года. Тогда Россия по запросу официального Дамаска начала операцию против террористов в республике. За это время в республику также доставлено более двух миллионов тонн российской гуманитарной помощи.