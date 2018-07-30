Санкции, введенные в отношении России, не оказали желаемого действия, заявили американские сенаторы. Исправить ситуацию, по их мнению должны новые – и более жесткие – ограничительные меры.

Санкции, введенные в отношении России, не оказали желаемогодействия, заявили американские сенаторы. Исправить ситуацию, по их мнениюдолжны новые – и более жесткие – ограничительные меры.Сенаторы отдают должное президенту США Дональду Трампу,который проводит в отношении России более жесткую политику, нежели егопредшественник Барак Обама. Введение дополнительных санкций против России ониподдерживают на 100%, заявил политик-республиканец и старший сенатор от штатаЮжная Каролина Линдси Грэм.В интервью американскому телеканалу Fox News сенаторподчеркнул: он убежден, что Москва не только вмешивалась в выборы президентаСоединенных Штатов в 2016 году, но и намерена "оказывать влияние наэлекторальные процессы в стране и далее". Напомним, что в Москве подобныезаявления называют "бредом" и требуют предъявить доказательства -которых Вашингтон так и не предоставил.Как заявил в интервью сенатор, он собирается представить вКонгрессе новый пакет антироссийских санкций. "Потому что то, что мыделаем, не работает", – заявил Грэм. Он поддержал заявление госсекретаряСША Майка Помпео, который ранее заявил о идее ужесточения санкционного режима вотношении России.Понравилось сенатору и поведение президента на совещании Советанациональной безопасности при Белом доме, которое он провел 27 июля. На немобсуждались меры по обеспечению безопасности предстоящих в ноябре промежуточныхвыборов в конгресс. Дональд Трамп на встрече отдал указание "усилитьзащиту от России и других игроков избирательной инфраструктуры" США.Ранее сообщалось, что конгресс США может принять законопроекто санкциях еще до конца 2018 года. В Москве действия Вашингтона назвали очереднымпроявлением "антироссийской агонии", связанной с внутриполитическойборьбой в Соединенных Штатах.