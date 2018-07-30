Санкции, введенные в отношении России, не оказали желаемого
действия, заявили американские сенаторы. Исправить ситуацию, по их мнению
должны новые – и более жесткие – ограничительные меры.
Санкции, введенные в отношении России, не оказали желаемого
действия, заявили американские сенаторы. Исправить ситуацию, по их мнению
должны новые – и более жесткие – ограничительные меры.
Сенаторы отдают должное президенту США Дональду Трампу,
который проводит в отношении России более жесткую политику, нежели его
предшественник Барак Обама. Введение дополнительных санкций против России они
поддерживают на 100%, заявил политик-республиканец и старший сенатор от штата
Южная Каролина Линдси Грэм.
В интервью американскому телеканалу Fox News сенатор
подчеркнул: он убежден, что Москва не только вмешивалась в выборы президента
Соединенных Штатов в 2016 году, но и намерена "оказывать влияние на
электоральные процессы в стране и далее". Напомним, что в Москве подобные
заявления называют "бредом" и требуют предъявить доказательства -
которых Вашингтон так и не предоставил.
Как заявил в интервью сенатор, он собирается представить в
Конгрессе новый пакет антироссийских санкций. "Потому что то, что мы
делаем, не работает", – заявил Грэм. Он поддержал заявление госсекретаря
США Майка Помпео, который ранее заявил о идее ужесточения санкционного режима в
отношении России.
Понравилось сенатору и поведение президента на совещании Совета
национальной безопасности при Белом доме, которое он провел 27 июля. На нем
обсуждались меры по обеспечению безопасности предстоящих в ноябре промежуточных
выборов в конгресс. Дональд Трамп на встрече отдал указание "усилить
защиту от России и других игроков избирательной инфраструктуры" США.
Ранее сообщалось, что конгресс США может принять законопроект
о санкциях еще до конца 2018 года. В Москве действия Вашингтона назвали очередным
проявлением "антироссийской агонии", связанной с внутриполитической
борьбой в Соединенных Штатах.