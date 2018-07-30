В рамках совещания были рассмотрены вопросы формирования кадрового состава, профессиональной подготовки сотрудников столичной полиции...

Под председательством заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта внутренней службы Андрея Понорца состоялось совещание об итогах работы Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по г. Москве за первое полугодие 2018 года..В рамках совещания были рассмотрены вопросы формирования кадрового состава, профессиональной подготовки сотрудников столичной полиции, а также культурно-нравственного воспитания.Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал- лейтенант Андрей Понорец отметил работу сотрудников кадровых подразделений столичной полиции: «В первом полугодии 2018 года на ваше подразделение были возложены важнейшие задачи, с которыми вы достойно справились». Сотрудники кадровых подразделений, достигших высоких результатов в служебной деятельности были отмечены ведомственными наградами.В завершение руководством были обозначены задачи по укреплению правопорядка, дисциплины и законности на предстоящий период.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве