В соревнованиях приняли участие 120 сотрудников органов внутренних дел региона.

27 июля на полигоне близ деревни Масленки Суздальского района Владимирской области в 21-й раз прошел лично-командный чемпионат УМВД России по Владимирской области по летнему служебному биатлону, посвящённый памяти инспектора ДПС ГАИ Ковровского ГОВД старшины милиции Алексея Балабина, погибшего при задержании вооружённого преступника в 1992 году.В открытии мероприятия приняли участие временно исполняющий обязанности начальника УГИБДД регионального Управления МВД России Артур Амосов, а также вдова погибшего сотрудника - Татьяна Балабина.Всего в биатлоне приняли участие 120 сотрудников органов внутренних дел Владимирской области, которым предстояло преодолеть по два огневых рубежа. Соревнования проходили в виде эстафеты. Протяжённость этапов для участников первой группы, в которую входили мужчины в возрасте свыше 35 лет и женщины всех возрастных групп, составила 2 километра, а для участников второй группы, в которой состязались мужчины в возрасте до 35 лет – 3 километра.Командное первенство определялось по наименьшему времени, набранному всеми участниками команды, по времени последнего финишировавшего участника команды, а также с учетом штрафного времени, набранного участниками за промахи при стрельбе.Сильнейшими по первой группе были признаны команды УМВД России по городу Владимиру, ОМВД России по Александровскому району и МО МВД России «Ковровский».Во второй группе призовые места завоевали представители ОСН "Гром" УНК УМВД России по Владимирской области, ЦПП УМВД России по Владимирской области и Отд МВД России по Киржачскому району.Целью соревнований также было выявить сильнейших спортсменов для последующего участия в Чемпионате МВД России. В личном зачете среди мужчин в возрасте до 35 лет лучшим стал Александр Еремичев (ОМВД России по Вязниковскому району), среди мужчин старшей возрастной группы победил Алексей Большаков (ОСН "Гром" УНК УМВД России по Владимирской области), среди женщин первое место завоевала Наталья Волгина (УМВД России по городу Владимиру).Победители получили кубки, грамоты и медали, которые им вручил заместитель начальника отдела профессиональной подготовки УРЛС регионального Управления МВД России майор внутренней службы Виталий Грушин.