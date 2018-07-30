В Зимбабве в понедельник избирают нового президента и парламент. Впервые за всю историю страны ее бывший лидер Роберт Мугабе не принимает участия в выборах. Накануне голосования он выразил поддержку лидеру оппозиции, а не нынешнему президенту.

В Зимбабве в понедельник избирают нового президента и парламент. Впервые за всю историю страны ее бывший лидер Роберт Мугабе не принимает участия в выборах. Накануне голосования он выразил поддержку лидеру оппозиции, а не нынешнему президенту.За президентское кресло будут бороться нынешний глава Эммерсон Мнангагва и кандидат от альянса семи партий Нельсон Чамиса. Участки откроются в восемь утра по Москве. Ожидается, что голосовать придут почти шесть миллионов человек, сообщает "Россия 24".Изначально фаворитом гонки считали Мнангагву, но накануне дня выборов опросы показали, что у кандидатов практически одинаковые шансы на победу.Политический кризис в Зимбабве начался осенью прошлого года, когда военные вынудили Мугабе уйти в отставку. Накануне дня выборов бывший лидер выразил поддержку кандидату от оппозиции Нельсону Чамисе и призвал уважать результат выборов, каким бы он ни был."Заранее поздравляю победителя на предстоящих выборах. Призываю принять с уважением результат голосования. Пусть голос народа будет услышан, — заявил Мугабе. — Мы голосуем за будущее, не за сегодня или завтра, а за наши новые поколения. Вместе мы раскроем потенциал нашей родины. Построим Зимбабве для всех".В ООН призвали к проведению выборов в Зимбабве с максимальной прозрачностью. Впервые за долгие годы за голосованием будут следить международные наблюдатели, в том числе из США и Евросоюза.Демократичные и открытые выборы — главное условие снятия с Зимбабве санкций, наложенных в эпоху правления Мугабе. Снятие ограничений обеспечит приток иностранных инвестиций в страну, а также поможет поднять пребывающую в стагнации экономику.