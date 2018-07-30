Главный тренер футбольного клуба Ростов Валерий Карпин сообщил, что в скором времени станет отцом. Спортивный деятель обнародовал в Сети фото с беременной супругой Дарьей и пожаловался на то, что скоро его ждут бессонные ночи.

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин сообщил, что в скором времени станет отцом. Спортивный деятель обнародовал в Сети фото с беременной супругой Дарьей и пожаловался на то, что скоро его ждут бессонные ночи.Карпин решил анонсировать свое грядущее отцовство необычным способом. Он опубликовал в своем Instagram совместную фотографию с супругой, сопроводив ее словами: "Вот уж "вдул так вдул".Большинство пользователей Сети сперва подвергли юмор Карпина критике. Подписчики настаивали, что тренировать остроумие на супруге, находящейся в положении – дурной тон.Под свежей записью у Карпина спросили, не обидится ли жена на такую формулировку. Он ответил: "Если бы следили за историей, то таких вопросов не задавали бы. Это ж цитата".Речь идет о комичном диалоге Карпина с одним из его подписчиков. Ранее тренер выложил в Сети совместное фото с женой, поздравив россиян с Днем Победы. В комментариях к посту один пользователь спросил: "Валерий Георгиевич, что за баба? Я бы ей вдул". "Это моя жена, дурень!", – ответила легенда "Спартака".Напомним, что для Карпина этот ребенок будет уже четвертым. Он воспитывает троих дочерей: внебрачную дочь Веронику, а также детей от первого бракаМарию и Валерию. С нынешней супругой ДарьейГордеевойКарпмин узаконил отношения летом 2017 года.