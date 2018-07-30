Эвакуировано два человека, никто не пострадал
Эвакуировано два человека, никто не пострадал
Пожар в административном здании на улице Северной, дом 30А во Владимире произошел вечером 29 июля, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.
Сообщение о возгорании поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 20:37. Первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия через четыре минуты.
В 20:50 удалось потушить открытый огонь, пожар был ликвидирован в 21:50. Эвакуировано два человека, никто не пострадал. Площадь пожара составила пять квадратных метров.
Отметим, что по этому адресу расположен торговый центр, в котором находятся помещения разных организаций.