Популярный актер Максим Виторган сделал заявление. Супруг скандально известной телеблондинки Ксении Собчак опубликовал фото, на котором запечатлен в очках, и сообщил, что теряет зрение.

Популярный актер Максим Виторган сделал заявление. Супруг скандально известной телеблондинки Ксении Собчак опубликовал фото, на котором запечатлен в очках, и сообщил, что теряет зрение.Журналисты и многочисленные поклонники заметили, что после встречи с Ксенией Собчак Максим Виторган заметно похудел и обзавелся атлетическим телосложением. Популярный артист регулярно постит на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографии и короткие видео с тренировок, а также правильно питается. Хейтеры смеются: теперь Виторган выглядит стройнее своей родившей жены.Сам Максим с юмором относится к переменам во внешности и не устает при случае посмеяться над собой. К примеру, в Stories актер опубликовал фотографию, на которой запечатлен с голым торсом и в очках. "Ну вот и все: читаю в очках – зрение подводит, питаюсь правильно – здоровье требует, писаю сидя – просто лень... Пожили молодыми да здоровыми и будет..." – сопроводил фото такой подписью Виторган.Ранее стало известно, что слухи о беременности Ксении Собчак не подтвердились. Хотя в кулуарах упорно ходят слухи, что супруги мечтают о втором ребенке. Напомним, что 36-летняя телеведущая уже воспитывает сына Платона. Отцом мальчика является супруг телеведущей Максим Виторган. Мальчик родился в ноябре 2016 года. Российская знаменитость разрешилась от бремени в элитной подмосковной клинике.Ксения старается проводить максимально много времени с малышом. Она даже иногда берет его с собой в командировки. Мать Собчак, сенатор Людмила Нарусова в недавнем интервью заявила, что рождение ребенка положительно повлияло на Ксению. "Если Ксения еще подарит внука или внучку – буду рада. Дочь после рождения сына расцвела. Когда-то она называла детей гаденышами, а теперь, когда поняла, что это такое, она действительно счастлива. Она прекрасная мама. И внук Платон растет замечательным", – заявила Людмила Нарусова.