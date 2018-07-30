Деньги пойдут на ремонт дорог и улучшение материально-технической базы
Деньги пойдут на ремонт дорог и улучшение материально-технической базы
Губернатор Владимирской области подписала распоряжение о выделении Вязникам 160 млн рублей из регионального бюджета, сообщается на сайте областной администрации.
Эти деньги пойдут на ремонт дорог, формирование городской среды, улучшение материально-технической базы больницы, школ, детских садов и учреждений культуры. В числе стратегических приоритетов главы региона — развитие событийного туризма и реализация культурно-туристического потенциала Владимирской области.
28 июля в рамках рабочей поездки в Вязники Светлана Орлова
уже передала главному врачу районной больницы Марине Коноваловой сертификат на сумму 60 млн рублей на укрепление его материально-технической базы. Еще один сертификат на 1,6 млн рублей передан культурно-досуговому комплекс Вязниковского района для приобретения транспорта.
Напомним, что 28 июля жители Вязников отметили 240-летие города. В этот же день прошел 45-й Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни.