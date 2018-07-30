Активное участие в мероприятии приняли представитель народной дружины по безопасности дорожного движения и воспитанники Киржачского комплексного центра социального обслуживания населения.

27 июля текущего года инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району совместно с заместителем командира народной дружины по безопасности дорожного движения и воспитанниками Киржачского комплексного центра социального обслуживания населения провели пропагандистско-профилактическую акцию «Хочешь скутер? Получи права!».Основная цель такого мероприятия – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, в том числе несовершеннолетних.В парке им. 36 Гвардейской дивизии города Киржача участники акции раздавали подросткам и взрослым тематические информационные памятки. Инспектор ГИБДД и его помощники объясняли отдыхающим в парке горожанам, что скутер и мопед, будучи маневренными и легкими в управлении транспортными средствами, вместе с тем, являются средствами повышенной опасности. Участники акции напоминали, что управлять скутерами и мопедами разрешено только с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М» или другой категории. Напомнили и о обязательном использовании во время поездки мотошлема.А в завершении мероприятия уже сами воспитанники Центра, принимавшие участие в акции, получили от госавтоинспектора световозвращающие значки.