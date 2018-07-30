Пока Ани Лорак кочует с одного музыкального фестиваля на другой, ее муж Мурат был замечен в караоке-баре с некой привлекательной брюнеткой, которую смело обнимал и даже трогал за лобок.

Пока Ани Лорак кочует с одного музыкального фестиваля на другой, ее муж Мурат был замечен в караоке-баре с некой привлекательной брюнеткой, которую смело обнимал и даже трогал за лобок.Мужа Ани Лорак засняли в одном из киевских караоке-клубов. Причем мужчину сопровождала некая темноволосая молодая женщина. Судя по видео, супруг популярной украинской исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже коснулся лобка. "излапал (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "ну ничо вроде телка. можно и подержаться за лобок, если дает", – высказались комментаторы.Пронырливые репортеры узнали, что девушкой, позволившей обращаться с собой настолько фривольно, оказалась киевская тусовщица Яна Беляева, торгующая одеждой и обувью в одной из популярных социальных сетей. Как компететно передает , Яна – любительница путешествий, ночных клубов, брендовых вещей и, как оказалось, чужих мужей. Частые тусовки с подружками Яна устраивает в ночном клубе мужа Ани Лорак Dali Park в центре Киева.Отметим, что сама артистка занята работой. Ани летает с одного музыкально фестиваля на другой, а также гастролирует с собственным грандиозным шоу. "Сегодня ситуация складывается так, что пока я трачу больше, чем зарабатываю, – призналась на днях Лорак. – Я – эдакая девочка, которая без конца работает и которая просто страшно устала. Работаю просто на износ! И все, о чем я мечтаю, чуть сбавить темп, выдохнуть, просто выспаться!"Ани – главный кормилец в семье. "Это иллюзия, что у меня богатый муж, – рассказала певица. – Да и в любом случае я воспитана так, что всегда рассчитываю только на себя и не сижу ни у кого на шее".