Драму со смертельным исходом, произошедшую 27
июля в одном из жилых домов на Алтуфьевском шоссе столицы, проанализировала психолог
Лидия Андреева. Она рассказала Dni.Ru, как можно было
избежать страшного развития событий, когда три сестры 17, 18 и 19 лет расправились со своим родителем.
Драму со смертельным исходом, произошедшую 27
июля в одном из жилых домов на Алтуфьевском шоссе столицы, проанализировала психолог
Лидия Андреева. Она рассказала Dni.Ru, как можно было
избежать страшного развития событий, когда три сестры 17, 18 и 19 лет расправились со своим родителем.
Специалист объяснила,
почему вся семья москвича-тирана молчала и терпела издевательства насильника. При
этом Андреева привела два психологических принципа: "треугольник
Карпмана" и "семейный сценарий".
"Треугольник
Карпмана" – это когда в отношениях отыгрываются роли: Агрессор, Жертва и
Спасатель. Кем быть, каждый выбирает в детстве, наблюдая сцены психологического
и/или физического насилия. Тот, кто боится стать Жертвой, выбирает роль
Агрессора", – отметила специалист.
"Тот, кто испугался стать
Агрессором, становится Жертвой, – продолжает психолог. – Тот, кто осудил Агрессора и посочувствовал
Жертве, становится Спасателем". При этом она добавила,
что ни одна из этих ролей не является психологически здоровой.
Говоря о ситуации в
семье убитого 57-летнего москвича, который, по имеющейся информации, насиловал дочерей, специалист отметила, что проявления агрессии являются неадекватными
и вопиющими. Это, по ее словам, позволяет подозревать у мужчины отклонение от
психической нормы.
"Но мать четверых детей
выбрала такого мужчину! Выбрала она его из-за
своей роли Жертвы. И прожила с ним настолько долго, что родила и растила с ним
своих четверых детей! (В семье есть старший, 21-летний юноша. – Прим. ред.). В
итоге это привело к тому, что дети росли в атмосфере, в которой проигрывание "треугольника
Карпмана" – норма их жизни", – прокомментировала Лидия Андреева.
Психолог предположила,
что могли сделать в подобной ситуации дочери москвича-тирана. "Возможно,
подрабатывать и снять хотя бы комнату в складчину… Да, все равно копилась
ответная злость за насилие. Но они терпели! Потому что для них, к сожалению,
это норма семейного сценария. Поэтому все молчали", – считает специалист.
По ее мнению, сценарий
семейной жизни "внесла мать". "Надо было бежать сразу, как только началось
насилие, искать и найти возможность для другого местожительства. Скорее всего,
она сама выросла в семье, в которой насилие было образом жизни. Поэтому она выбрала
понятного для ее психики мужчину. И, наверняка, сам
мужчина вырос в семье, где насилие – норма. Из-за принципа работы
"семейного сценария" и верна пословица "Яблоко от яблони
недалеко падает", – говорит Андреева.
При этом она не исключила,
что, возможно, мать и дети обращались к стражам порядка. "Однако зачастую в
полиции не придают значения жалобам на агрессивное поведение члена своей семьи…
Но если люди продолжают жить с тем, на кого жалуются, значит, все не так уж и
плохо для них. Можно ли было предотвратить подобную трагедию? Конечно, можно
было! Полиция, соседи, мать, сын, дочери – все могли предотвратить, если бы
вовремя обратились в социальную службу, психологическую службу. Но матери и
детям не хватило сознательности", – резюмировала психолог.
Как
писали Dni.Ru, девушки 46 раз ударили отца ножом и
молотком. Они признали свою вину и рассказали, что у них сложились личные
неприязненные отношения с отцом из-за того, что тот долгое время причинял им
страдания. Есть информация, что мужчина
насиловал и избивал своих дочерей, имел психические отклонения и употреблял
наркотики.