Драму со смертельным исходом, произошедшую 27 июля в одном из жилых домов на Алтуфьевском шоссе столицы, проанализировала психолог Лидия Андреева. Она рассказала Dni.Ru, как можно было избежать страшного развития событий, когда три сестры 17, 18 и 19 лет расправились со своим родителем.

Драму со смертельным исходом, произошедшую 27июля в одном из жилых домов на Алтуфьевском шоссе столицы, проанализировала психологЛидия Андреева. Она рассказала Dni.Ru, как можно былоизбежать страшного развития событий, когда три сестры 17, 18 и 19 лет расправились со своим родителем.Специалист объяснила,почему вся семья москвича-тирана молчала и терпела издевательства насильника. Приэтом Андреева привела два психологических принципа: "треугольникКарпмана" и "семейный сценарий"."ТреугольникКарпмана" – это когда в отношениях отыгрываются роли: Агрессор, Жертва иСпасатель. Кем быть, каждый выбирает в детстве, наблюдая сцены психологическогои/или физического насилия. Тот, кто боится стать Жертвой, выбирает рольАгрессора", – отметила специалист."Тот, кто испугался статьАгрессором, становится Жертвой, – продолжает психолог. – Тот, кто осудил Агрессора и посочувствовалЖертве, становится Спасателем". При этом она добавила,что ни одна из этих ролей не является психологически здоровой.Говоря о ситуации всемье убитого 57-летнего москвича, который, по имеющейся информации, насиловал дочерей, специалист отметила, что проявления агрессии являются неадекватнымии вопиющими. Это, по ее словам, позволяет подозревать у мужчины отклонение отпсихической нормы."Но мать четверых детейвыбрала такого мужчину! Выбрала она его из-засвоей роли Жертвы. И прожила с ним настолько долго, что родила и растила с нимсвоих четверых детей! (В семье есть старший, 21-летний юноша. – Прим. ред.). Витоге это привело к тому, что дети росли в атмосфере, в которой проигрывание "треугольникаКарпмана" – норма их жизни", – прокомментировала Лидия Андреева.Психолог предположила,что могли сделать в подобной ситуации дочери москвича-тирана. "Возможно,подрабатывать и снять хотя бы комнату в складчину… Да, все равно копиласьответная злость за насилие. Но они терпели! Потому что для них, к сожалению,это норма семейного сценария. Поэтому все молчали", – считает специалист.По ее мнению, сценарийсемейной жизни "внесла мать". "Надо было бежать сразу, как только началосьнасилие, искать и найти возможность для другого местожительства. Скорее всего,она сама выросла в семье, в которой насилие было образом жизни. Поэтому она выбралапонятного для ее психики мужчину. И, наверняка, саммужчина вырос в семье, где насилие – норма. Из-за принципа работы"семейного сценария" и верна пословица "Яблоко от яблонинедалеко падает", – говорит Андреева.При этом она не исключила,что, возможно, мать и дети обращались к стражам порядка. "Однако зачастую вполиции не придают значения жалобам на агрессивное поведение члена своей семьи…Но если люди продолжают жить с тем, на кого жалуются, значит, все не так уж иплохо для них. Можно ли было предотвратить подобную трагедию? Конечно, можнобыло! Полиция, соседи, мать, сын, дочери – все могли предотвратить, если бывовремя обратились в социальную службу, психологическую службу. Но матери идетям не хватило сознательности", – резюмировала психолог.Какписали Dni.Ru, девушки 46 раз ударили отца ножом имолотком. Они признали свою вину и рассказали, что у них сложились личныенеприязненные отношения с отцом из-за того, что тот долгое время причинял имстрадания. Есть информация, что мужчинанасиловал и избивал своих дочерей, имел психические отклонения и употреблялнаркотики.