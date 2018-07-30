Японские ученые из университета в Киото впервые в истории протестируют на людях свой метод лечения болезни Паркинсона. Метод основан на создании нервных клеток из многофункциональных стволовых клеток.

Японские ученые из университета в Киото впервые в истории протестируют на людях свой метод лечения болезни Паркинсона. Метод основан на создании нервных клеток из многофункциональных стволовых клеток. Затем эти клетки пересаживают в мозг пациента, передает РИА Новости.До сих пор болезнь Паркинсона считалась неизлечимой – врачи могут лишь облегчать ее симптомы. Пораженные ей люди теряют подвижность из-за того, что у них существенно сокращается число нервных клеток и, соответственно, вырабатываемого ими допамина. Недостаток этого нейромедиатора приводит к тому, что у пациента повышается инертность, замедляются когнитивные процессы, нарушается двигательная функция.Метод пересадки нервных клеток впервые был опробован учеными университета в Киото в 2012 году. Для опыта использовалась обезьяна с симптомами болезни Паркинсона. Спустя полгода после пересадки нервных клеток, созданных из стволовых клеток, мозг примата просканировали. Выяснилось, что пересаженные клетки вырабатывают допамин. Двигательная функция обезьяны улучшилась на 10 процентов. В течение нескольких лет после операции в мозгу подопытного животного не было выявлено никаких новообразований.Так называемые иПСК-клетки — индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, или многофункциональные стволовые клетки неэмбрионального происхождения – были получены в 2006 году профессором университета Киото Синъя Яманака. Он выяснил, что такие клетки могут формировать здоровые клетки различных органов. Открытие таких клеток снимает этическую проблему использования клеток эмбрионов: строительным материалом для органов пациента являются клетки самого пациента. Ученые создали первую иПСК–клетку из обычной клетки человеческой кожи.Впервые в истории операция с использованием данного метода состоялась в 2014 году. 70-летняя женщина с тяжелым заболеванием сетчатки (возрастная макулярная дегенерация) получила новую сетчатку, выращенную из иПСК–клеток, полученных из клеток кожи пациентки.В настоящее время с помощью иПСК –клеток ученые создают самые различные органы, однако главной проблемой этого является риск развития рака. Это тормозит применение данного метода в медицине.