Западные политики раскусили президента Украины и уже давно поняли, что он не способен выполнять свои обещания. Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл некоторые подробности закулисных бесед европейских политиков с Петром Порошенко.

Западные политики раскусили президента Украины и уже давно поняли,что он не способен выполнять свои обещания. Министр иностранных дел РоссииСергей Лавров раскрыл некоторые подробности закулисных бесед европейскихполитиков с Петром Порошенко.По словам Лаврова, когда европейские коллеги общаются сруководителями Украины без прессы, то они говорят достаточно нелицеприятныевещи."Когда западные – по крайней мере, европейские, -коллеги общаются с руководителями нынешней Украины без прессы, то онивысказывают им достаточно нелицеприятные вещи и добиваются, чтобы была какая-тореакция", – сказал министр.Представители западных стран приходят к пониманию того, чтодействующий на Украине режим не способен выполнять достигнутые договоренности повсему спектру вопросов."Западные партнеры понимают, что Петр Порошенконедоговороспособен в отношении любого пункта минских договоренностей, онипонимают, что он не может контролировать национал-радикалов", – приводитслова Лаврова.Стоит отметить, что украинский лидер не пользуетсяпопулярностью и у себя на родине. Согласно данным последних соцопросов, рейтингПетра Порошенко опустился до рекордно низкой отметки с сентября 2013 года. К своемупрезиденту негативно относятся 79% опрошенных.Между тем в 2019 году на Украине должны пройти очередные президентскиевыборы, шансов победить на них у Порошенконет никаких. Сейчас в лидерах Юлия Тимошенко ("Батькивщина") иАнатолий Гриценко ("Гражданская позиция").Не исключено, что ввыборах примут участие певец Святослав Вакарчук и комик Владимир Зеленский. СамПорошенко пока не делал заявлений об участии в президентской гонке.