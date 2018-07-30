Западные политики раскусили президента Украины и уже давно поняли,
что он не способен выполнять свои обещания. Министр иностранных дел России
Сергей Лавров раскрыл некоторые подробности закулисных бесед европейских
политиков с Петром Порошенко.
Западные политики раскусили президента Украины и уже давно поняли,
что он не способен выполнять свои обещания. Министр иностранных дел России
Сергей Лавров раскрыл некоторые подробности закулисных бесед европейских
политиков с Петром Порошенко.
По словам Лаврова, когда европейские коллеги общаются с
руководителями Украины без прессы, то они говорят достаточно нелицеприятные
вещи.
"Когда западные – по крайней мере, европейские, -
коллеги общаются с руководителями нынешней Украины без прессы, то они
высказывают им достаточно нелицеприятные вещи и добиваются, чтобы была какая-то
реакция", – сказал министр.
Представители западных стран приходят к пониманию того, что
действующий на Украине режим не способен выполнять достигнутые договоренности по
всему спектру вопросов.
"Западные партнеры понимают, что Петр Порошенко
недоговороспособен в отношении любого пункта минских договоренностей, они
понимают, что он не может контролировать национал-радикалов", – приводит
слова Лаврова.
Стоит отметить, что украинский лидер не пользуется
популярностью и у себя на родине. Согласно данным последних соцопросов, рейтинг
Петра Порошенко опустился до рекордно низкой отметки с сентября 2013 года. К своему
президенту негативно относятся 79% опрошенных.
Между тем в 2019 году на Украине должны пройти очередные президентские
выборы, шансов победить на них у Порошенко
нет никаких. Сейчас в лидерах Юлия Тимошенко ("Батькивщина") и
Анатолий Гриценко ("Гражданская позиция").
Не исключено, что в
выборах примут участие певец Святослав Вакарчук и комик Владимир Зеленский. Сам
Порошенко пока не делал заявлений об участии в президентской гонке.