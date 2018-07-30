Делегация Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ хочет посетить Крым. Ее представители намерены оценить ситуацию с правами человек на полуострове.

Делегация Бюро по демократическиминститутам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ хочет посетить Крым. Еепредставители намерены оценить ситуацию с правами человек на полуострове.Дипломаты заявили, что для визита им необходимоприглашение Киева и содействие крымских властей полуострова. Это нужно, чтобыправозащитники могли добраться с территории Украины.В свою очередь вице-премьер Крыма и постоянныйпредставитель региона при российском президенте Георгий Мурадов сообщил,что Москва позитивно оценивает посещение полуострова международными наблюдателями.Однако при этом представителям ОБСЕ нужно соблюсти определенные процедуры.Политик отметил, что без предварительногообсуждения таких вопросов с Россией посетить полуостров не получится,передает газета "Известия". Также он добавил, что украинская визане поможет попасть в Крым, поскольку это российская территория.Член Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маркус Фронмайер считает,что заявления международной организации о готовности сформировать миссиюнаблюдателей для посещения Крыма можно считать положительным сигналом. Поего мнению, это может способствовать нормализации отношений России иЗапада.Отметим, что интерес кполуострову со стороны иностранцев постоянно растет. Этим летом в Крым прибудетделегация парламентариев и бизнесменов из Словакии.