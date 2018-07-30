Делегация Бюро по демократическим
институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ хочет посетить Крым. Ее
представители намерены оценить ситуацию с правами человек на полуострове.
Делегация Бюро по демократическим
институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ хочет посетить Крым. Ее
представители намерены оценить ситуацию с правами человек на полуострове.
Дипломаты заявили, что для визита им необходимо
приглашение Киева и содействие крымских властей полуострова. Это нужно, чтобы
правозащитники могли добраться с территории Украины.
В свою очередь вице-премьер Крыма и постоянный
представитель региона при российском президенте Георгий Мурадов сообщил,
что Москва позитивно оценивает посещение полуострова международными наблюдателями.
Однако при этом представителям ОБСЕ нужно соблюсти определенные процедуры.
Политик отметил, что без предварительного
обсуждения таких вопросов с Россией посетить полуостров не получится,
передает газета "Известия". Также он добавил, что украинская виза
не поможет попасть в Крым, поскольку это российская территория.
Член Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маркус Фронмайер считает,
что заявления международной организации о готовности сформировать миссию
наблюдателей для посещения Крыма можно считать положительным сигналом. По
его мнению, это может способствовать нормализации отношений России и
Запада.
Отметим, что интерес к
полуострову со стороны иностранцев постоянно растет. Этим летом в Крым прибудет
делегация парламентариев и бизнесменов из Словакии.