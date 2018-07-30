Защитник сборной России Марио Фернандес может сменить ЦСКА на итальянский Наполи. Неаполитанцы намерены приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна.

Защитник сборной России Марио Фернандес может сменить ЦСКА на итальянский "Наполи". Неаполитанцы намерены приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна.Игра Фернандеса на чемпионате мира произвела большое впечатление на представителей "Наполи", сообщает РИА Новости. Марио сыграл в пяти матчах и забил один мяч. Уроженцем Бразилии также интересуются итальянский "Интер" и испанская "Валенсия", но пока наиболее активен именно "Наполи".27-летний Марио Фернандес связан с ЦСКА контрактом до мая 2022. Сумма отступных может составить порядка 20 миллионов евро. Фернадес пришел в ЦСКА в 2012 из бразильского "Гремио". За время выступлений за армейский клуб он сыграл 202 матча, в которых забил два мяча. Марио три раза становился чемпионом России.