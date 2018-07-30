Жительница Шотландии чуть не пострадала, снимая грозу на камеру мобильного телефона. Молния угодила прямо в ее гаджет.

Жительница Шотландии чуть не пострадала, снимая грозу на камеру мобильного телефона. Молния угодила прямо в ее гаджет.На опубликованных кадрах видно, как электрический заряд внезапно проникает в комнату через открытое окно. Примечательно, что женщина неполучила никаких травм. Сама уроженка Шотландии утверждает, что ее жизнь и здоровье спас обычный чехол для гаджета. Стоит отметить, что женщина предчувствовала такой вариант событий, открывая окно, передает Metro. "Меня ударит током", – думала она. После инцидента перепуганная шотландка отбросила в сторону свой смартфон, а ее испуганные дети начали кричать и плакать.