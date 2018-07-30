Потерпевший оценил причиненный злоумышленником материальный ущерб в 22 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя города Вязники, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что 1 июля текущего года обвиняемый, находясь на территории дачного кооператива на улице Муромская в городе Вязники, выставив стекло в окне, проник в дачный дом, откуда похитил наиболее ценное имущество. Собственник лишился шуруповерта, электропилы, телевизора и ТВ-приставки, сотового телефона и продуктов питания.В похищенном телефоне злоумышленник обнаружил сообщения от известного банковского сервиса и, отправив несколько смс, перевел на свой счет 3 500 рублей.Владелец оценил причиненный материальный ущерб в общей сложности в 22 000 рублей.Фигурант был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города Вязники. Мужчина рассказал, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения.Обвиняемый признал свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Все похищенное имущество возвращено собственнику.