Сейчас рабочие заняты ремонтом в группах и на пищеблоке.

В Коврове к новому учебному году ремонтируют детский сад №19 «Теремок». Проверить, как идут работы в учреждении приехал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин. О результатах рабочей поездки он рассказал в своем .Сейчас рабочие заняты ремонтом в группах и на пищеблоке. Благоустраивается территория. Уже сделан капремонт крыши. Однако возникли сложности с отводом дождевых вод от входа в сад. Решение этой проблемы Говырин взял на парламентский контроль.«Варианты решения проблемы с водоотводом подготовим в ближайшее время совместно с главой администрации Коврова Сергеем Сидориным и председателем Горсовета Еленой Фоминой. Также задал вопрос заведующей детсадом, укомплектованы ли оборудованием группы. Договорились, что помогу с покупкой матрасов в спальни», — отметил парламентарий.Так совпало, что в детстве Алексей Говырин ходил в этот детский сад. По словам депутата, многое в детском саду поменялось, но воспоминания вызвали о детстве вызвали теплые воспоминания. Во время рабочей поездки ему даже удалось пообщаться со своей воспитательницей, которая сейчас уже занимает должность замдиректора учреждения.