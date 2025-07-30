Во Владимирской области следователи разбираются в ситуации о нарушении прав мальчика-инвалида из посёлка Головино. 11-летний Никита Деменский, передвигающийся на коляске, не может выйти из

Во Владимирской области следователи разбираются в ситуации о нарушении прав мальчика-инвалида из посёлка Головино. 11-летний Никита Деменский, передвигающийся на коляске, не может выйти из собственного подъезда. Об этом стало известно из обращения Народного фронта. В доме на улице Радужной, где живет семья с тремя детьми, нет пандуса в подъезде. Мать-одиночка вынуждена переносить ребенка с ДЦП