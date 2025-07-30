Умер один добрый человек и попал, как полагается в рай. Живет -
не горюет. Вдруг через рай несутся Черти в колеснице, и говорят:
- Поехали с нами, у нас выпивка, девушки, прелести всякие, все
искушения на выбор, все что захочешь! Поехали!!!
Мужик пошел к Господу:
- Господи, пусти меня в Ад на экскурсию!
- Но зачем тебе это? Тебе чего-то не хватает?
- Да нет, но просто интересно посмотреть.
Господь дал ему разрешение на три дня. Мужик вернулся, полон
впечатлений. Через некоторое время снова Черти несутся через Рай.
Сова пригласили. Отпросился, вернулся - довольный.
Через некоторое время опять все повторилось. После нескольких
путешествий Мужик долго думал, пришел к Господу:
- Господи, отпусти меня на совсем в Ад!
- Ты в этом уверен???
- Да.
