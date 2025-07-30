Бывшего главу администрации Карабаново Илью Павлова обвиняют в халатности из-за истории с многострадальным канализационным коллектором, сообщают пресс-службы прокуратуры и Следкома

Бывшего главу администрации Карабаново Илью Павлова обвиняют в халатности из-за истории с многострадальным канализационным коллектором, сообщают пресс-службы прокуратуры и Следкома области. Вину Павлов не признает. Все началось 24 мая 2022 года, когда был заключен муниципальный контракт с ООО «Мастер». За 60 миллионов рублей организация должна была построить канализационный коллектор на улице Чулкова в Карабаново. При