Новый коллектор на улице Чулкова был построен с нарушениями

Бывший глава города Карабаново Илья Павлов предстанет перед судом по обвинению в халатности. По Следственного комитета по Владимирской области, его бездействие привело к загрязнению местной реки Серая сточными водами из-за неисправного канализационного коллектора.В ходе расследования выяснилось, что новый коллектор на улице Чулкова был построен с нарушениями, в частности, были проблемы с герметичностью и самотечностью на одном из участков. Следователи установили, что Илья Павлов, принимая объект, знал об этих недочетах, но тем не менее подписал акт приёмки. Подрядчик получил оплату, и коллектор начал функционировать, но с проблемами.С января прошлого года неоднократно фиксировались протечки и попадание сточных вод на поверхность земли и непосредственно в реку Серая. Бывший глава был об этом осведомлён, однако не принял должных мер по отношению к подрядчику. Это бездействие привело к загрязнению реки. Более того, из бюджета было выделено 1,7 млн рублей на строительство обводной линии коллектора другим подрядчиком.Уголовное дело направлено в суд. На имущество обвиняемого наложен арест.