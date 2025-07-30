Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту возможных нарушений при расходовании денежных средств на освещение вантового моста через Оку в Муроме,
