Владимир активно ищет новых школьных учителей, в том числе, из других регионов России. 30 июля власти города организовали специальный образовательный тур, чтобы педагоги, которые живут не в

Владимир активно ищет новых школьных учителей, в том числе, из других регионов России. 30 июля власти города организовали специальный образовательный тур, чтобы педагоги, которые живут не в области, смогли воочию увидеть наши, владимирские учебные заведения. Экскурсия была организована на базе ОЦ №2, куда входит 10-я школа на улице Соколова-Соколенка. Учителя приехали из Ростова-на-Дону и Петрозаводска,