Жительнице Гороховца срочно потребовалась госпитализация. О проблеме депутату Госдумы Владимирской области Алексей Говырин сообщила ее дочь.«Конечно, было много эмоций. Понятно желание обеспечить маме лучшее лечение, поэтому процесс госпитализации шел непросто. Приложил все усилия, чтобы помочь», — уточнил депутат в своем .После консультаций с врачами Областной клинической больницы пациентку доставили санавиацией в горбольницу №6 Владимира.