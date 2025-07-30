Голосовой помощник на базе искусственного интеллекта Светлана, внедренный в систему здравоохранения Московской области в соответствии с задачами нацпроекта Экономика данных, с начала года более 160 тыс. раз предлагал пациентам продлить электронный рецепт на льготные лекарства. Такие данные привел заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения Максим Забелин.
По его словам, робот
напоминает о необходимости продления рецепта и предлагает записаться на
телемедицинскую консультацию, в ходе которой врач может оформить продление
дистанционно. Это позволяет избежать личного визита в поликлинику.
«Это удобно, поскольку
пациенту не надо идти в поликлинику, чтобы продлить рецепт – все сделает врач
на онлайн-приеме. С начала года 160 тыс. раз робот Светлана предложила продлить
рецепт на лекарство»,
— сообщил Максим Забелин.
Этот голосовой помощник
также используется для записи к врачу, вызова врача на дом, отмены визитов, а
также информирования пациентов о предстоящих приемах и приглашениях на
вакцинацию.
Ранее власти Подмосковья
сообщили о том, что экосистема ИИ-помощников, которая работает в системе
здравоохранения региона, суммарно за год обрабатывает порядка девяти миллионов
звонков.