Голосовой помощник на базе искусственного интеллекта "Светлана", внедренный в систему здравоохранения Московской области в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных", с начала года более 160 тыс. раз предлагал пациентам продлить электронный рецепт на льготные лекарства. Такие данные привел заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения Максим Забелин.По его словам, роботнапоминает о необходимости продления рецепта и предлагает записаться нателемедицинскую консультацию, в ходе которой врач может оформить продлениедистанционно. Это позволяет избежать личного визита в поликлинику.«Это удобно, посколькупациенту не надо идти в поликлинику, чтобы продлить рецепт – все сделает врачна онлайн-приеме. С начала года 160 тыс. раз робот Светлана предложила продлитьрецепт на лекарство»,— сообщил Максим Забелин.Этот голосовой помощниктакже используется для записи к врачу, вызова врача на дом, отмены визитов, атакже информирования пациентов о предстоящих приемах и приглашениях навакцинацию.Ранее власти Подмосковьясообщили о том, что экосистема ИИ-помощников, которая работает в системездравоохранения региона, суммарно за год обрабатывает порядка девяти миллионовзвонков.