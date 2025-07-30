В проекте приняли участие более 21 тысячи учеников региона.

К новому учебному году профориентационный проект «Билет в будущее» представит обновленный сайт. С 1 сентября 2025 года во всех школах России, включая Владимирскую область, стартует новый сезон проекта, а вместе с ним и обновленная интернет-платформа.В новом учебном году акцент сделан на удобство навигации: изменены карты маршрутов по сайту, дизайн и размещение ключевых элементов. Появится новый раздел с историей развития профориентации в России с 2018 года.Представители проекта отмечают важность помощи школьникам в исследовании своих интересов и склонностей для правильного выбора профессионального пути.Онлайн-ресурс содержит информацию о проекте, возможностях для школьников и педагогов, поддержку для родителей, партнерскую сеть, медиаматериалы и новости. Личный кабинет предоставляет доступ к профориентационным диагностикам, региональной аналитической системе и записи на мероприятия.В 2025 году портал ждут и другие изменения, включая работу с партнерами, повышение безопасности и усиление серверных мощностей.В проекте приняли участие более 21 тысячи учеников региона.