Праздник урожая объединил многонациональное население нашего региона.

В минувшие выходные во Владимире с размахом отметили Сабантуй. На гулянья в Загородном парке собрались сотни гостей. Здесь можно было вкусно поесть, полюбоваться красочными татарскими и башкирскими костюмами, а также приобщиться к национальным спортивным играм. Но обо всём по порядку.Символ единстваЕсли говорить об истории праздника, его корни уходят в доисламскую эпоху. Изначально он был связан с завершением весенних посевных работ и являлся своеобразным ритуалом благодарения земле и духам плодородия. Со временем религиозные элементы отошли на второй план, и Сабантуй превратился в народные гулянья, посвящённые труду земледельца, дружбе и взаимопониманию.Сегодня Сабантуй – символ единства и дружбы народов. Это возможность отвлечься от повседневной рутины, почувствовать себя частью большого дружного сообщества и просто хорошо провести время. Это праздник, который любят и отмечают во многих регионах России, в том числе и во Владимирской области, где проживают представители разных национальностей.– Каждый год с нетерпением жду Сабантуй, – поделился местный житель Курбан Сибитов. – Во Владимире у нас живут люди самых разных национальностей: русские, татары, башкиры, армяне, азербайджанцы, да кого только нет! И что самое замечательное, мы все здесь как одна большая семья. И вот Сабантуй – это такой праздник, когда это особенно чувствуется. Неважно, какой ты национальности, во что ты веришь, здесь все вместе веселятся, поют песни, танцуют, пробуют национальные блюда. Это так здорово! Во Владимире Сабантуй отмечают уже много лет, и с каждым годом он становится всё больше и красочнее. Игры, конкурсы, музыка, еда – всего в достатке. Для меня Сабантуй – праздник дружбы и взаимопонимания, который очень важен для нашего города, где живут представители разных национальностей.Калейдоскоп красокСабантуй – это не только праздник земли и труда, это ещё и яркий парад национальных костюмов, где каждый наряд словно страница из истории народа, рассказанная посредством тканей, узоров и украшений. На Сабантуе можно увидеть потрясающее разнообразие национальных костюмов, представляющих не только татарскую и башкирскую культуры, но и наряды других народов, проживающих в регионе. Каждый костюм – это результат кропотливой ручной работы, отражающий местные особенности и вековые традиции.Татарские женские костюмы отличаются элегантностью и многослойностью. Яркие платья с оборками и воланами, дополняются бархатными камзолами, расшитыми золотыми и серебряными нитями. Головной убор – калфак – сам по себе является произведением искусства, украшенным вышивкой, бифсером и драгоценными камнями. Мужской костюм, напротив, более строгий и сдержанный. Он состоит из рубахи-косоворотки, тёмных брюк и камзола, а головным убором служит тюбетейка, также украшенная вышивкой. Башкирские платья декорированы аппликациями, вышивкой и бахромой. Непременным атрибутом является нагрудное украшение – селтэр, выполненный из монет, кораллов и бисера и символизирующий достаток и процветание. Головной убор – платок или шапка – дополняют перьями и другими декоративными элементами.Гостья Сабантуя, жительница Владимира Сарби Асанова, поделилась историей своего уникального наряда, пропитанного духом традиций и семейной памятью.– Наряд, в котором я сегодня, – целая история моей семьи. Вот это платье – копия платья моей бабушки, только я его немного перешила на современный лад. Она в нём на Сабантуе танцевала, когда молодой была. Платок на голове тоже не простой – он сшит из ткани, которую ткала моя прабабушка. У неё была своя ткацкая мастерская, и она делала самые красивые платки во всей округе. Говорят, они счастье приносили. На Сабантуй этот наряд я надеваю каждый год. Это для меня не просто одежда, это связь с моими предками, это моя история. Хочется, чтобы мои дети и внуки тоже помнили, откуда мы родом, чтобы чтили наши традиции.Арена силы и ловкостиСпортивные состязания и народные игры – неотъемлемая часть Сабантуя, демонстрирующая силу, ловкость, выносливость и чувство юмора участников. Это настоящая арена, где рождаются герои, а зрители получают массу положительных эмоций.Сердцем спортивной программы Сабантуя, безусловно, является национальная борьба куреш. Это зрелищное противостояние двух батыров, стремящихся повалить друг друга на землю. Борьба требует не только физической силы, но и тактического мышления, ловкости и выносливости. Победитель куреша удостаивается звания главного батыра Сабантуя и получает ценный приз, которым часто является живой баран – символ плодородия и благополучия.– Куреш – это не только спорт, это ещё и часть нашей культуры, нашей истории, – рассказал Ринат Абдулин, владимирский спортсмен, занимающийся единоборствами. – Наши предки так боролись, и мы продолжаем эту традицию. Это гордость, это честь, это память. Я много лет занимаюсь курешем и каждый раз, выходя на ковёр, чувствую трепет. Это борьба настоящих мужчин, борьба, которая воспитывает характер, учит уважать соперника и никогда не сдаваться. Куреш – это как шахматы, только здесь вместо фигур – ты сам, а вместо доски – ковёр. Когда выходишь на ковёр, всё забывается – и усталость, и волнение, остаётся только азарт, только желание победить. Ты чувствуешь поддержку зрителей, слышишь их крики, и это даёт ещё больше сил.Не менее популярны и другие спортивные состязания. Сабантуй славится не только силовыми видами спорта, но и играми, требующими ловкости и меткости.– Сегодня Сабантуй во Владимире, и поверьте, здесь есть на что посмотреть! – продолжает Ринат. – Спортивный азарт буквально витает в воздухе. Вот уже участники готовятся к захватывающему лазанию по столбу. Задача не из лёгких – покорить скользкий, смазанный жиром столб и сорвать заветный приз. Чуть дальше разворачивается не менее зрелищное перетягивание каната. Сила и сплочённость – вот ключ к победе. А для тех, кто предпочитает игры на ловкость, организованы конкурсы, требующие координации и аккуратности. Ну и, конечно, куда без традиционного разбивания горшка с завязанными глазами? Азарт, смех и хорошее настроение гарантированы!Помимо перечисленных состязаний, на Сабантуе можно увидеть и другие народные игры, такие как бег с коромыслом, метание аркана, бег с вёдрами воды и многое другое. Спортивные состязания и игры на Сабантуе – это не просто развлечение, это возможность продемонстрировать свою силу, ловкость, выносливость и чувство юмора. Это праздник здорового духа и тела, который сплачивает людей и создаёт атмосферу радости и веселья. Сабантуй – это арена, где рождаются новые герои и укрепляются традиции предков.Кулинарные традицииНеотъемлемой частью Сабантуя является богатый стол с национальными угощениями. Здесь можно отведать татарский чак-чак и баурсак, башкирский кумыс, перемячи и другие вкуснейшие блюда, приготовленные по традиционным рецептам. Ароматы свежей выпечки, мяса и специй смешиваются, создавая неповторимую атмосферу праздника живота. Здесь можно попробовать все самые вкусные блюда местной кухни: медовый чак-чак, гордость татарской кухни перемячи – сытный и вкусный пирожок с сочным ароматным фаршем из мяса и лука внутри, жаренный в масле до золотистой корочки. И конечно же, какой Сабантуй без плова! Настоящий узбекский плов с бараниной, с морковкой, с рисом басмати готовят в большом казане на костре, чтобы дымком пахло. Аромат на весь праздник стоит.– Сабантуй – это праздник, который дарит хорошее настроение и оставляет незабываемые впечатления, – говорит Михаил Муртазин, председатель Владимирской региональной общественной организации «Автономия татар Владимирской области». – Люди разных национальностей получают возможность почувствовать себя частью большой и дружной семьи, осознать общность своих интересов и ценностей. Этот праздник является ярким примером того, как традиции и культура могут объединять людей, укреплять межнациональную дружбу и способствовать развитию гармоничного общества. Сабантуй – это праздник для всех, кто любит Россию и уважает её многообразие!