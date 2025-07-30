Всего на 2025 год планируют посадить 900 тысяч однолетних и 100 тысяч многолетних растений.

Во Владимире продолжаются масштабные работы по озеленению городских пространств. На Спасском холме недавно высадили 9 туй и 18 кустов гортензий, сообщили в МКУ «Зелёный город».По директора «Зелёного города» Андрея Степанова, это лишь первый этап преображения Спасского холма. В этом году здесь установят автоматическую систему полива, а в 2026 году планируется высадить еще больше кустарников и многолетних цветов. Также в следующем году намечен ремонт брусчатки на этой территории.Этим летом новые растения появятся в сквере на улице Сперанского, в парке Пушкина и Андриановском сквере. Заместитель директора МКУ «Зелёный город» Галина Зеленцова отметила, что предприятие намерено ежегодно увеличивать количество высаживаемых многолетних растений на городских клумбах.Всего на 2025 год планируют посадить 900 тысяч однолетних и 100 тысяч многолетних растений. На сегодняшний день 80% от намеченного уже выполнено.