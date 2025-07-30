Всего на 2025 год планируют посадить 900 тысяч однолетних и 100 тысяч многолетних растений.
Во Владимире продолжаются масштабные работы по озеленению городских пространств. На Спасском холме недавно высадили 9 туй и 18 кустов гортензий, сообщили в МКУ «Зелёный город».
По директора «Зелёного города» Андрея Степанова, это лишь первый этап преображения Спасского холма. В этом году здесь установят автоматическую систему полива, а в 2026 году планируется высадить еще больше кустарников и многолетних цветов. Также в следующем году намечен ремонт брусчатки на этой территории.
Этим летом новые растения появятся в сквере на улице Сперанского, в парке Пушкина и Андриановском сквере. Заместитель директора МКУ «Зелёный город» Галина Зеленцова отметила, что предприятие намерено ежегодно увеличивать количество высаживаемых многолетних растений на городских клумбах.
Всего на 2025 год планируют посадить 900 тысяч однолетних и 100 тысяч многолетних растений. На сегодняшний день 80% от намеченного уже выполнено.