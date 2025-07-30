Во Владимирской области запущено собственное производство компании РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ). Новый завод будет выпускать пожарные трубопроводы и комплектующие для систем ..

Во Владимирской области запущено собственное производство компании РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ). Новый завод будет выпускать пожарные трубопроводы и комплектующие для систем водяного пожаротушения, предназначенные для действующих и строящихся складских комплексов компании.Как сообщили в пресс-службе РВБ, производство оснащено современной роботизированной техникой для лазерной резки, сварки и очистки металла. Его мощность достигает около 500 тонн труб в месяц, пишет «».Руководитель департамента пожарной безопасности РВБ Антон Цой отметил, что запуск собственного производства позволит компании полностью контролировать все этапы — от изготовления до сборки и монтажа, а также адаптировать продукцию под особенности каждого объекта. В компании добавили, что это также сократит сроки установки систем и снизит себестоимость строительных и монтажных работ.