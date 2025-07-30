Температура воздуха достигнет +30°С…+32°С.

Сегодня, 30 июля, во Владимире и по всей области синоптики прогнозируют самый жаркий день текущей недели. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии, максимальная температура воздуха достигнет +30°С... +32°С.Управление гражданской защиты города Владимира , что такая погода увеличивает риски происшествий. Возможны природные пожары, особенно на торфяниках и вблизи населенных пунктов, с угрозой распространения огня на дома и постройки. Также не исключены отключения электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций и происшествия на водных объектах.В связи с этим граждан просят строго соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить костры в лесу, на торфяниках и лесосеках. В случае обнаружения пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по номерам 01 (с городского) или 101 (с мобильного), точно указав адрес и место возгорания.