В текущем году по просьбе жителей сёл и деревень Гороховецкого района планируется отремонтировать 16 дорог. Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Как отметил парламентарий, восстановление объектов идёт в рамках реализации региональной программы. На проектирование, строительство и реконструкцию автотрасс общего пользования местного значения Гороховецкий район получил 144 миллиона рублей.«Эти средства должны помочь в решении вопроса по созданию безопасных и качественных дорог на селе», — подчеркнул Игорь Игошин.На текущий момент специалисты подрядных организаций уже завершили работы в посёлках Чулково и Большое, деревнях Манылово, Юрово и в Нововладимировке.В настоящее время дорожники трудятся на участках дорог «Муром — "Волга" — Большое — Шубино — Якутино», «Быкасово — Павликово», а также на улицах деревень Выезд и Великово.«В дальнейших планах — ремонт дорог на улицах Школьная, Ветеринарная, Песочная в поселке Пролетарский и на улице Школьной в селе Фоминки. Идёт строительство автомобильных дорог Семёновка — Галицы и Лучинки — Светильново», — написал депутат Госдумы РФ.