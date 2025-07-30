Обновление инфраструктуры. В микрорайоне Оргтруд полным ходом идет благоустройство территории по поручению главы города Дмитрия Наумова. Реконструкция остановки общественного транспорта

Обновление инфраструктуры. В микрорайоне Оргтруд полным ходом идет благоустройство территории по поручению главы города Дмитрия Наумова. Реконструкция остановки общественного транспорта — одна из задач, которая стояла у муниципального Центра управления городскими дорогами. Рабочие уже положили новый бортовой камень и отремонтировали лестницу. Максим Кукушкин, зам. начальника службы содержания объектов благоустройства ЦУГД г. Владимира Мы переложили лестницу