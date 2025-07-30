Крупская, Слободская, Советская и Лесная улицы в Суздале теперь отремонтированы. Работы прошли в рамках госпрограммы, рассказали в пресс-службе правительства области. Дорожники заменили

Крупская, Слободская, Советская и Лесная улицы в Суздале теперь отремонтированы. Работы прошли в рамках госпрограммы, рассказали в пресс-службе правительства области. Дорожники заменили асфальт и бордюры, обустроили тротуары, поставили современные дорожные знаки и нанесли разметку. Кроме того, на улице Лесной до 6 метров расширили проезжую часть, а на Советской улице появилась новая автобусная остановка. Прокомментируйте новость